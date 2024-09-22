أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، الذي قال إنه لن يترشح في 2028 إن خسر انتخابات العام الحالي.

وبيّن استطلاع لشبكة "إن بي سي نيوز" أن هاريس تتقدم بفارق 5 نقاط على ترامب، فيما أظهر استطلاع لشبكة "سي بي إس نيوز" تقدم هاريس على ترامب، بواقع 4 نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52% مقابل 48% لترامب، مع هامش الخطأ زائد أو ناقص 2%.

وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، بما في ذلك استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق استطلاع شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن من بين ألف مسجل بقوائم الانتخاب شاركوا في الاستطلاع أجاب 48% عن سؤال حول نظرتهم إلى هاريس منذ أصبحت مرشحة للرئاسة بأنها إيجابية، وذلك مقارنة بنسبة 32% في يوليو/تموز.

وتلك الزيادة هي أكبر قفزة بين تقييمات السياسيين الذين أجرت عنهم "إن بي سي" استطلاعات رأي منذ ازدياد شعبية الرئيس جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وذكرت الشبكة أن 40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم ينظرون إلى ترامب بإيجابية، مقارنة بنسبة 38% في يوليو/تموز.

ورغم الدلالات المهمة التي تقدمها الاستطلاعات المحلية بشأن آراء الناخبين، فإن نتائج كل ولاية على حدة والتي يصدرها المجمع الانتخابي تحدد الفائز، ومن المرجح أن تحسم مجموعة من الولايات المتأرجحة السباق الرئاسي.

ترامب وانتخابات 2028

من جانب آخر، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، في حال خسر بالانتخابات المقبلة.

وقال المرشح الجمهوري (78 عاما) في برنامج تلفزيوني، اليوم الأحد، "كلا، لا أرى نفسي مرشحا، لا أرى نفسي مرشحا. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".

وعبّر ترامب عن أمله بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني/ في مواجهة كامالا هاريس.

ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبدا بهزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في 2020، ورفض مرارا في الأشهر الأخيرة أن يتعهد بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المقبلة.