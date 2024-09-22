من هو "فادي" الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه

منذ إطلاق حزب الله صواريخه على شمال إسرائيل وقصف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا". كان السؤال الأكثر تداولا بين الناس من هو فادي الذي تحمل الصواريخ اسمه؟.

فادي حسن طويل، وُلد في 10/5/1969 في منطقة بيروت الغربية، وينتسب في الأصل إلى بلدة خربة سلم الجنوبية.

انضم لصفوف المقاومة في العام 1982، وشارك في عدة مهمات للمقاومة، تراوحت بين عمليات رصد، واستطلاع، وكمائن، في عمق الشريط المحتل.

واستشهد خلال سلسلة عمليات "بدر الكبرى" التي نفذتها المقاومة الإسلامية ضد المواقع العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش أنطوان لحد (جيش لبنان الجنوبي الذي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جنوب لبنان) في 30 مايو/أيار 1987 وبقي جثمانه في أرض المواجهة لمدة 8 أيام قبل سحبه وتشييعه.

وهو شقيق القائد في حزب الله وسام الطويل الذي قتل في جنوب لبنان خلال دعم حزب الله للمقاومة في غزة خلال معركة "طوفان الأقصى".