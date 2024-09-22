شاهد.. الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويغلقه بموجب أمر عسكري

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة برام الله وأمرت بإغلاقه 45 يوما بموجب أمر عسكري، ثم قامت بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة.

وبحسب مراسل الجزيرة فإن قوات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم مكتب الجزيرة في رام الله وعملت على اقتحامها بعد تفجير باب البناية الحديدي.

وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة اقتحام جنود الاحتلال مدججين بالسلاح مكتب قناة الجزيرة وقيامهم بتسليم أمر عسكري بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب الزميل وليد العمري.

وعمدت قوات الاحتلال إلى مصادرة كل الأجهزة والوثائق في مكتب قناة الجزيرة بعد اقتحامه وإغلاقه، ودفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب القناة.

كما منعت قوات الاحتلال طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من استخدام سياراتهم، ومنعت كذلك العمري وبديري من العمل في الشارع برام الله وأوقفت بث القناة.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن جنود الاحتلال مزقوا صورة الزميلة شيرين أبو عاقلة على واجهة مكتب رام الله وخربوا محتوياته.

وأضاف أن الأمر العسكري بغلق مكتب الجزيرة برام الله سبقه تحريض من وزراء ومسؤولين إسرائيليين ضد القناة.

ويأتي اقتحام وغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بعد 4 أشهر من غلق مكتب القناة في القدس.