كاتس: سنجبر حزب الله على الانسحاب إلى شمال الليطاني

توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بالعمل على دفع حزب الله اللبناني للانسحاب إلى ما وراء شمال نهر الليطاني، قائلا إن إسرائيل لن تتوقف حتى تعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال كاتس، في بيان، إنه اتصل بالعشرات من وزراء الخارجية، وحث جميع السفارات الإسرائيلية لإيصال "رسالة واضحة" للعالم، في أعقاب ما سماه الهجوم واسع النطاق الذي شنه حزب الله على مناطق إسرائيلية.

وفحوى هذه الرسالة التي تحدث عنها كاتس أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري "لحماية مواطنيها من حزب الله"، وأنها عملت وما زالت تعمل على منع المزيد مما سماه الأذى لمواطنيها، "ولن تتوقف حتى تعيد الأمن لمواطنيها وسكان الشمال إلى منازلهم".

وزعم وزير خارجية إسرائيل أنه يتعين على أي شخص مهتم بإحلال الاستقرار في المنطقة، ووقف التصعيد في الشمال أن يفعل شيئا واحدا، هو "ضمان التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء شمال الليطاني"، وأن "العالم إذا لم يسحب حزب الله إلى شمال الليطاني، فإن إسرائيل ستفعل ذلك"، وفق قوله.

وأضاف كاتس أن حزب الله يهاجم إسرائيل دون توقف منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل عشرات الإسرائيليين، وأدى إلى تهجير حوالي 70 ألف إسرائيلي من منازلهم"، وفق بيانه.

وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب إعلان حزب الله قصفه مواقع عسكرية في مدينة حيفا بصواريخ فادي 1 و2، للمرة الأولى منذ بدء المواجهات الحدودية مع تل أبيب قبل نحو عام.

كما يأتي ذلك في ظل تصاعد الحرب بين حزب الله وإسرائيل، عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات في أنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس قياديين بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 37 شخصا، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات بالجنوب اللبناني، واستهداف حزب الله مواقع عسكرية ومستوطنات للاحتلال.