فصائل عراقية تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة "الطيران المسير" صباح اليوم الأحد، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت (..) هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزّة".

وجاء البيان في وقت أشار فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف في إسرائيل.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.