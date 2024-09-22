غوتيريش يحذر من تحويل لبنان إلى "غزة أخرى"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر تحويل لبنان إلى "غزة أخرى" في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله.

وقال غوتيريش في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية -اليوم الأحد- إن التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله مثير للقلق، وحذر من "خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى" في إشارة إلى الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا الأمين العام إسرائيل وحزب الله إلى "تخفيض حدة التوترات بينهما".

ومؤخرا، تصاعدت الحرب بين الطرفين عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء مما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 قتيلا بينهم القيادي العسكري البارز بحزب الله إبراهيم عقيل، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وأشار غوتيريش إلى الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة، وأعرب عن أسفه "لعدم وجود نية فعلية" لدى كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل وقف لإطلاق النار.

وأضاف في المقابلة التي جاءت قبل يومين من انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالنسبة لي، من الواضح أن الطرفين لا يبديان اهتماما بوقف لإطلاق النار. وهذه مأساة لأنها حرب يجب أن تتوقف".

كما أكد غوتيريش أن كافة الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أن ادعاء إسرائيل بأن "الأونروا تدعم حماس" لا يستند إلى أي أساس.

وتابع "لم يكن هناك على الإطلاق أي تعهد من الأونروا بدعم حماس. وهذا واضح للغاية. حماس تلقت الدعم في بعض الفترات الحرجة، لكنها لم تتلق الدعم من الأونروا، بل من إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.