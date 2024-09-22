نتنياهو: وجهنا ضربات لحزب الله "لم يكن يتخيلها"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب وجهت خلال الأيام الماضية لحزب الله ضربات "لم يكن يتخيلها"، متوعدا بمزيد منها "في حال لم يفهم الرسالة"، على حد قوله.

جاء ذلك في فيديو بثه على حسابه الرسمي بمنصة إكس في أول تعليق له بعد استهداف حزب الله مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بدء المواجهات بين الجانبين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نتنياهو "خلال الأيام الأخيرة وجهنا إلى حزب الله سلسلة ضربات لم يكن يتخيلها"، مضيفا "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة أعدكم بأنه سيفهمها".

אם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם – הוא יבין את המסר. pic.twitter.com/63naM1ouIY — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 22, 2024

وخاطب نتنياهو سكان شمال إسرائيل الذين جرى تهجيرهم، مشيرا إلى أنه عازم على "إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو إطلاق النار على مدنها"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قصف حزب الله شركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية وقاعدة ومطار رامات ديفيد، وطال القصف مناطق واسعة في شمالي إسرائيل وأدى إلى تدمير منازل عدة.

واستهدف حزب الله في قصفه مدينة حيفا لأول مرة منذ بداية المواجهات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.