الرئيس الإسرائيلي ينفي علاقة تل أبيب بهجمات أجهزة البيجر

نفي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ضلوع تل أبيب في عملية تفجير أجهزة المناداة (البيجر) في لبنان وأجهزة الاتصال التوكي ووكي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ويعد ذلك أول ردة رسمي من قبل إسرائيل على العملية.

زعم هرتسوغ "لا علاقة لإسرائيل بهجمات أجهزة البيجر التي وقعت في لبنان"، مشيرا إلى أن "لدى حزب الله أعداء كثيرون هذه الأيام".

وقال هرتسوغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن إسرائيل ليست مهتمة "بالحرب مع لبنان لكن احتمالات التصعيد مع حزب الله كبيرة جدا".

وأضاف "نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا… هذا كل ما نقوم به".

وتتناقض تصريحات الرئيس هرتسوغ مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فقد قال نتنياهو اليوم إن إسرائيل وجهت خلال الأيام الماضية لحزب الله ضربات "لم يكن يتخيلها"، متوعدا بمزيد منها "في حال لم يفهم الرسالة"، على حد قوله.

وهو ما اعتبره العديد من المراقبين إشارة من نتنياهو لعملية تفجير أجهزة المناداة والاتصالات في لبنان.

وكان نحو 37 شخصا قتلوا بينهم أطفال ونساء وأصيب أكثر من 3 آلاف و250 آخرين، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين فيما حمّلت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.