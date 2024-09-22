الحرس الثوري الإيراني يعتقل 12 شخصا بتهمة العمالة لإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه تمكّن من تفكيك ما وصفها بخلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني، وإلقاء القبض على أفرادها الـ12، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن بيان للحرس.

وحسب البيان، فقد جرى توقيف هؤلاء الأشخاص في 6 محافظات إيرانية، لكونهم "عملاء متعاونين مع النظام الصهيوني"، وتخطيطهم لأفعال تقوض أمن البلاد.

واتهم الحرس الثوري إسرائيل بالتآمر لبث الفتنة في إيران والتخطيط لأعمال تقوض الأمن، بعد إخفاقها مع داعميها الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة، في تحقيق أهدافها ضد شعب غزة وشعب لبنان، وفقا لما جاء في البيان.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت، نهاية أغسطس/آب الماضي، عن مصدر مطلع أن إسرائيل تتواصل مجددا مع ما وصفها بجماعات إرهابية لزعزعة الأمن في إيران.

وأكد المصدر أن هناك تحركات أمنية إسرائيلية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة الرد المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في الآونة الأخيرة اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي موتي ميمان من بلدة عسقلان، قائلا إن إيران نجحت في تجنيده للتعاون مع الحرس الثوري الإيراني واستخباراته.