شهداء بغارات إسرائيلية على غزة وتوغل جديد في رفح

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون اليوم الأحد في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في حين توغلت الآليات الإسرائيلية مجددا وسط مدينة رفح جنوبا.

وأفاد مصدر طبي بوصول 4 شهداء و15 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحكر بمدينة دير البلح (وسط).

وأشار المصدر إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية في محيط شارع البركة بالمدينة ذاتها.

وفي خان يونس جنوبي القطاع أفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي بوصول 4 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال مدينة رفح.

كما استشهد فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي خان يونس، كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء إطلاق طائرة "كواد كوبتر" الإسرائيلية النار صوب مواطنين في محيط تبة النويري غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

قصف وانفجارات

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة حيي الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب غرب المدينة بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي جنوب تل الهوى.

وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في مناطق التوغل بالحي، في حين أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار في المناطق الجنوبية الشرقية.

كذلك، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط المجمع الإسلامي ومربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية بحي الزيتون جنوب المدينة.

توغل في رفح

وفي جنوب قطاع غزة، توغلت الآليات الإسرائيلية مجددا في محيط مدارس العرب شمال مدينة رفح، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف بمخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرق المدينة، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف وتدمير المباني السكنية شرق وغرب مدينة رفح، حيث سمعت أصوات انفجاراتها العنيفة في محافظة خان يونس جنوبا.

وفي مايو/أيار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة في رفح المكتظة بالنازحين رغم تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر على معبر المدينة الحدودي مع مصر ومنع دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر منذ 18 عاما.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.