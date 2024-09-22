حزب الله يصعّد هجماته على إسرائيل وواشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

صعّد حزب الله من هجماته الصاروخية على شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل بإطلاق عشرات الصواريخ، التي استهدف بعضها قاعدة رامات ديفيد الجوية، في حين أكد جيش الاحتلال أنه اعترض معظم صواريخ حزب الله وذلك وسط تأهب إسرائيلي لحرب أوسع نطاقا.

وقال حزب الله إن المقاومة استهدفت قاعدة رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، كما استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أكد في وقت لاحق صباح اليوم أنه قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد للمرة الثانية بصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2.

وقد أكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ قرب قاعدة رامات ديفيد، كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في منطقة نهلال المتاخمة لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية في مرج بن عامر شرق حيفا.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه تم إطلاق 5 دفعات صاروخية مجموعها 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل وشرق حيفا. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إجمالي الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل ليلة الأحد نحو 30 صاروخا.

تعطيل الدراسة

من ناحية أخرى قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن بلدية حيفا قررت إلغاء الدراسة اليوم الأحد في عدد من البلدات جنوب شرق المدينة التي كانت دوت فيها اليوم صفارات الإنذار.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تقرر إلغاء الدراسة في عكا وطبريا ونهاريا وصفد في أعقاب القصف على الشمال.

إصابة وحرائق

ونقلت صحيفة معاريف عن الإسعاف الإسرائيلي وجود إصابة واحدة في الجليل الأسفل نتيجة صواريخ حزب الله، في حين ذكرت أنه لا وجود لإصابات جراء القصف على مناطق يوكنعام والعفولة وعلى قاعدة رامات ديفيد.

من جهة أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بعض سكان مستوطنة كريات طبعون قالوا إن الملاجئ التي حاولوا الاختباء فيها كانت مغلقة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع قرب مجدال هعيمق على الأرجح بسبب شظايا صواريخ الاعتراض. كما قال المجلس الإقليمي لمنطقة مرج بن عامر إن سقوط صاروخ أدى لاندلاع النيران في المنطقة الواقعة بين كفار راوخ ويوكنعام.

🔴 متداول.. لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد الرشقة الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة#الاحتلال_الإسرائيلي #حزب_الله pic.twitter.com/EDnJH0s9yc — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 21, 2024

ليلة ساخنة

أفادت مراسلة الجزيرة صباح اليوم الأحد أنه تم إطلاق ٤ رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع في الجليل خلال الساعتين الأخيرتين.

وفي وقت سابق من فجر الأحد، دوت صفارات الإنذار دون توقف في الجولان السوري المحتل وفي مناطق عدة شرق وجنوب مدينة حيفا، بعد إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان.

كما أشار مراسل الجزيرة إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقال إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شملت الجليل ومناطق عكا ويوكنعام جنوب حيفا والناصرة والعفولة ومجدال هعيمق في مرج بن عامر وجبل الكرمل.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار بمناطق عدة في الشمال، بعد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان، وأشار إلى سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ مضادة في 5 مواقع شرق حيفا وانقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق.

وقال إنه رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الشمال وتم اعتراض معظمها وسقطت شظاياها في مناطق مفتوحة. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "القبة الحديدية" اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه شرقي حيفا وشمال تل أبيب، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية رصدت واعترضت 15 صاروخا أطلقت من لبنان.

لا لكسر القواعد

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إنه رغم أن رشقة صواريخ حزب الله "خفيفة"، فإن مداها يجعل مئات السكان في نطاق الاستهداف.

من جهته، قال موقع أكسيوس إن هجوم حزب الله الليلة هو الأبعد مدى في إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، ونقل عن مسؤولين أميركيين أنه من الممكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بسهولة لتؤدي إلى حرب شاملة.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولها إن حزب الله يطلق الصواريخ على عمق غير معتاد داخل إسرائيل.

من ناحية أخرى قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله يستهدف مواقع عسكرية لا مدنية، معتبرة أنه "لا يريد كسر القواعد"، وأضافت أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا هو رد حزب الله أم أنه مجرد بداية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار مجددا على لبنان عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله. وقد أفاد مراسل الجزيرة بوجود تحليق مكثف للمقاتلات والمسيرات الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

اجتماع إسرائيلي

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقد مجددا عصر اليوم الأحد اجتماعا لاستكمال المشاورات الأمنية بخصوص التطورات على جبهة لبنان.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي ذكر أن الجيش شن غارات على جنوب لبنان ضمن ضربة تستبق إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل. في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني قوله أمس السبت إن حزب الله قد يهاجم خلال يوم ونحن أمام 24 ساعة من التوتر.

وكان حزب الله اللبناني قد توعد إسرائيل بالقصاص ردا على التفجيرات التي استهدفت أجهزة الاتصال لمقاتلي الحزب واغتيال قياديين في وحدة الرضوان في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

أميركا ومغادرة لبنان

وفي إطار متصل، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من مواطنيها مغادرة لبنان فورا ما دامت هناك رحلات تجارية، وحذرت الوزارة في بيان من أنه إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث لنصائح السفر المتعلقة بلبنان "نظرا للطبيعة غير المتوقعة للنزاع المستمر بين حزب الله وإسرائيل والتفجيرات الأخيرة في كافة أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، تحض السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان ما دامت خيارات النقل التجاري متاحة".