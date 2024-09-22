بموقفه من التطبيع.. زياش يسجل أفضل هدف بتاريخ اللاعبين العرب

تسبب الفيديو الذي أظهر جنودا إسرائيليين وهم ينكلون بجثث مقاومين في بلدة قباطية بجنين في غضب واستهجان لدى كثير من رواد مواقع التواصل العرب، وكان من بين هؤلاء حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم ولاعب فريق غلطة سراي التركي.

فكتب زياش، في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام، "لتكن الأمور واضحة، تبا لإسرائيل وكل دولة تدعم هذا الأمر، ومن بينها حكومة بلدي التي تدعم حرب الإبادة الجماعية، عار عليكم، هذا يكفي الآن".

اللاعب المغربي الدولي "حكيم زياش" : اللعنة على إسرائيل وعلى كل الدول الداعمة للعدوان، بما فيها حكومة بلدي "المغرب" عار عليكم، الى اخوتي واخواتي في المغرب وباقي ارجاء العالم أبقوا على اصواتكم عالية قدر المستطاع أنا إلى جانبكم جميعًا " 🇲🇦🇵🇸💔#غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله pic.twitter.com/eMZuvOC7mC — بنت الأوطان العربية (@Freedom_P_A) September 22, 2024

لكن زياش حذف الجزء المتعلق بالحكومة المغربية وتطبيعها مع الاحتلال في وقت لاحق، ومع ذلك، فإن الحذف لم يحُل دون انتشار كلامه كالنار في الهشيم على منصات التواصل، خصوصا أنه يحظى بوجود 11 مليون متابع على منصة إنستغرام.

وأثار ذلك المنشور حالة من الجدل بين رواد العالم الافتراضي في المغرب، فمنهم من قدم الدعم الكامل لزياش وأيده في كلامه، في حين رأى آخرون أن كلامه لا يمثل الحقيقة، لأن المغرب من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حسب وجهة نظرهم.

وأعلن نشطاء ومدونون مغاربة دعمهم لنجم منتخبهم الوطني، وأطلقوا وسم #زياش_يمثلني دعما له.

وكتب أحد المدونين قائلا: "في القانون الجنائي المغربي، التواطؤ مع المجرم يعني المشاركة في الجريمة. نفس الشيء في التطبيع الذي يعني المشاركة في الإبادة في غزة العزة".

#زياش_يمثلني

فخر العرب حكيم زياش يسجل أفضل و أهم هدف في تاريخ اللاعبين العرب ❤❤ pic.twitter.com/DeKRp70H22 — ²⁴ (@H24Royal) September 21, 2024

وقال مغردون مغاربة إن ما عبّر عنه زياش -عبر خاصية الستوري على إنستغرام- هو ما يعبر عنه المغاربة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وإلى يومنا هذا.

وأضاف آخرون أن حكيم كان "محبوب المغاربة وطفلهم المدلل، واليوم حب المغاربة لزياش تضاعف وتضاعف وتضاعف، بعد موقفه مع أم القضايا، فلسطين، ووقوفه ضد تطبيع بلاده مع دولة الاحتلال".

وذهب ناشطون إلى القول بأن كل الحسابات التي تسب زياش وتهاجمه هي حسابات ذباب إلكتروني بدون استثناء، فلا يوجد مغربي واحد مختلف مع الفكرة التي قالها زياش.

#زياش منا وفينا نمثله ويمثلنا 🇲🇦

ما صدحت به حناجر المغاربة لما يقارب السنة ولا زالت تصدح به هو ما قاله #زياش جملة وتفصيلا 🫡

كلنا ضد التطبيع …كلنا مع إخواننا العزل في فلسطين …كلنا #زياش ❤️🇲🇦

والذباب الالكتروني رشة مبيد وباي باي مع السلامة 👋🏻#زياش_يمثلني pic.twitter.com/LyF6QgWvjP — moroccan+212 🇲🇦🇵🇸 (@HKMoroccan) September 22, 2024

وعلق آخرون على موقف زياش بالقول إن موقف حكيم هو التأثير الفعلي الذي كنا نرجوه من النخبة، من مثقفين وفنانين وإعلاميين ورياضيين، هذا هو التأثير الذي لا يُخرسه وسام ولا منحة ولا مال: أن تنطق بالحق في زمن كثر فيه الخنوع والذل والخيانة. الحكمة من موقف حكيم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ونعم هو شريك في الجريمة.

الوضوح في أبهى حلة

الحق يرفعك ويسمو بك ويفرض احترامك على كل من حولك

أما مسك العصا من المنتصف وكل الأرواح مقدسة وعلى الأطراف ضبط النفس وحقن الدماء فهي مياعة وقلة أدب ومساواة الحق بالباطل لا نريدها ولا يهمنا أصحابها..

كن واضحًا في الحق مثل حكيم زياش والعن المتخاذلين والمتآمرين pic.twitter.com/5moyCGops8 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) September 21, 2024

في المقابل، اعتبر آخرون هجوم حكيم زياش على حكومة بلاده ليس في محله، متسائلين باستنكار: "متى دعم المغرب الصهاينة ضد غزة ؟ لماذا هذا التضليل؟ تتجاهلون المساعدات التي ترسل إلى فلسطين مند عهد (الملك) الحسن الثاني، وتروجون لأكاذيب مفادها أن المغرب يدعم العدوان الصهيوني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل".