أعلن حزب الله صباح اليوم الأحد أنه قصف مجمعا إسرائيليا للصناعات العسكرية في شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي.

وأشار بيان للحزب أنه قام بقصف"، مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".

وكان الحزب قد أعلن فجر اليوم أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد للمرة الثانية بعشرات الصواريخ.

وجاء في بيان لحزب الله أنه "يعلن وللمرة الثانية خلال ساعتين استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الماضية أطلق حزب الله نحو 115 تهديدا جويا تجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان خلال الليلة الماضية.

وفي السياق ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تركيز حزب الله على مواقع ومنشآت أمنية واقتصادية وهنالك أضرار وخاصة في منطقة حيفا والكريوت وهذا لأول مرة منذ شهر أغسطس/آب عام 2006.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن تقديرات الجيش ترجح استمرار إطلاق حزب الله الصواريخ الأيام المقبلة دون أن يتوسع نطاق الاستهداف.

مصابون وحرائق

وقالت نجمة داود إن 4 أشخاص أصيبوا بشظايا الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مدينة حيفا. فيما أصيب 3 إسرائيليين قرب مدينة الكريوت، وأصيب عدد من الأشخاص إثر سقوط صواريخ عدة في جنوب الجولان، وفقا لموقع والا الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة معاريف عن الإسعاف الإسرائيلي وجود إصابة واحدة في الجليل الأسفل نتيجة صواريخ حزب الله، في حين ذكرت أنه لا وجود لإصابات جراء القصف على مناطق يوكنعام والعفولة وعلى قاعدة رامات ديفيد.

من جهة أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بعض سكان مستوطنة كريات طبعون قالوا إن الملاجئ التي حاولوا الاختباء فيها كانت مغلقة.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع قرب مجدال هعيمق على الأرجح بسبب شظايا صواريخ الاعتراض. كما قال المجلس الإقليمي لمنطقة مرج بن عامر إن سقوط صاروخ أدى لاندلاع النيران في المنطقة الواقعة بين كفار راوخ ويوكنعام.

تعطيل الدراسة

من ناحية أخرى قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن بلدية حيفا قررت إلغاء الدراسة اليوم الأحد في عدد من البلدات جنوب شرق المدينة التي كانت دوت فيها اليوم صفارات الإنذار.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تقرر إلغاء الدراسة في عكا وطبريا ونهاريا وصفد في أعقاب القصف على الشمال.

قصف لبنان

من جانب آخر ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في منطقة مجدل زون في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة ياطر ومنطقة مجرى نبع الطاسة جنوبي لبنان.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عيترون والطيبة وزبقين، وبلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية جنوبي لبنان.