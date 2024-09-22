أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ 7 أكتوبر

القدس المحتلة- تفيد معطيات رسمية فلسطينية بأن نحو 48 ألف مستوطن ومتطرف يهودي اقتحموا المسجد الأقصى منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو عدد يقارب مجموع الذين اقتحموا المسجد خلال عام 2023.

وذكرت معطيات نشرتها محافظة القدس، الأحد، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد بلغ 48 ألفا و126 منذ بدء الحرب على غزة.

وأشارت إلى مشاركة 167 مستوطنا في الاقتحامات اليوم الأحد، على رأسهم عضو الكنيست المتطرف الحاخام موشيه فيغلن الذي حرض ضد المسجد الأقصى.

وذكرت أن فيغلين ألقى كلمة خلال اقتحامه قال فيها "نصلي هنا من أجل اليهود وعودة الأسرى إلى منازلهم بقوة الجيش"، مضيفا أن "الحرب تنتقل إلى مرحلة أخرى وسننتصر".

وتابع محرضا "إستراتيجية الانتصار يجب أن تكون إستراتيجية واسعة وشاملة تشمل غزة ولبنان، وهذا المكان المقدس (المسجد الأقصى) باعتباره المكان الأهم لليهود".

ووفق معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد شارك 48 ألفا و223 مستوطنا في اقتحام المسجد الأقصى خلال عام 2023.

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، يوم أمس السبت. pic.twitter.com/NZkggclLKS — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) September 22, 2024

من جهة ثانية، تفيد معيطات محافظة القدس باستشهاد 71 فلسطينيا من القدس أو على أرضها خلال الفترة نفسها، وإصابة 240 بالرصاص الحي والمطاطي.

وأضافت أن محاكم الاحتلال أصدرت 346 حكما بالسجن الفعلي، فيما سجلت 1737 حالة اعتقال، و99 قرار حبس منزل، و104 قرارات إبعاد عن الأقصى، و11 قرار منع من السفر، و336 عملية هدم وتجريف.

على صعيد الإبعادات أفادت المحافظة بأن مخابرات الاحتلال في القدس سلمت، اليوم الأحد، محافظها عدنان غيث قرارا بتجديد القرار العسكري السابق القاضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 4 شهور.

وأشارت إلى أن 5 قرارات عسكرية صدرت بحق المحافظ غيث منذ تسلمه مهامه عام 2018، إضافة لقرار سادس بحبسه منزليا منذ أكثر من سنتين وحتى الآن، تجدد جميعها بشكل دوري.