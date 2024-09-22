البرغوثي: هدف إسرائيل القضاء على فلسطين بالكامل

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، السبت، إن إسرائيل تهدف إلى القضاء على فلسطين، "وليس تقسيمها وقضمها جزءًا جزءًا".

جاء ذلك خلال حديث البرغوثي في ندوة على هامش مؤتمر حمل اسم "إعادة تصور فلسطين" نظمته جامعة جورج تاون بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشدد البرغوثي خلال الندوة على أن القرار المتعلق بالمستقبل السياسي لفلسطين يجب أن يكون بيد الفلسطينيين أنفسهم.

وأشار إلى "ضرورة إجراء الشعب الفلسطيني انتخاباته بشكل ديمقراطي بنفسه، وينبغي للفلسطينيين وحدهم أن يقرروا مستقبل بلادهم. وليست مهمة إسرائيل أو أي سلطة خارج فلسطين أن تقرر من سيقودهم".

نتنياهو غير صادق

وفيما يخص المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، أعرب البرغوثي عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير صادق في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس.

وأضاف "تدفع إسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار نحو الهاوية من خلال طرح شروط جديدة تعلم أن أي فلسطيني لن يقبلها".

وشدد على أن الهدف الرئيسي لنتنياهو وإسرائيل هو القضاء على أي احتمال لوقف إطلاق النار، وجر المنطقة برمتها إلى الحرب.

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنها تعثرت بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم (يفصل شمال القطاع عن جنوبه)، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لتنفيذ الاتفاق المستند إلى مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، وتتهم نتنياهو بالتراجع عنه ومحاولة فرض شروط ومقترحات جديدة لإطالة الحرب والبقاء في منصبه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 136 ألفا بين شهيد جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.