إيران لإسرائيل: جرائمكم بلبنان لن تمر دون رد

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل من جر المنطقة إلى حرب شاملة، مشددا على أن عملياتها في لبنان لن تمر دون رد.

وقال عراقجي في تصريحات اليوم الأحد إن "جرائم الكيان الصهيوني في لبنان لن تمر دون رد". وأضاف "النيران بالمنطقة قد تتسع نتيجة سياسة الكيان الصهيوني وخطرها قد يطال الجميع".

وحذر من أن "الوضع في المنطقة أصبح خطيرا"، وقال إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

ويأتي حديث وزير الخارجية الإيراني بعد يوم من مقتل قيادات من حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

صاروخ وطائرة

وفي خضم التصعيد على الجبهة اللبنانية، كشفت إيران السبت عن صاروخ باليستي جديد وطائرة مسيّرة هجومية مطورة في عرض عسكري.

وقالت وكالة (إرنا) إن صاروخ "جهاد" الذي يعمل بالوقود الصلب صممته وصنعته الذراع الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر.

وأضافت أن طائرة "شاهد-136 بي" المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة "شاهد-136″، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4 آلاف كيلومتر.

الردع والدفاع

وقد حضر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان العرض العسكري السنوي في طهران إحياء لذكرى الحرب مع العراق (1980-1988).

وقال بزشكيان "قدرات إيران الدفاعية والردعية نمت كثيرا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة".

وأدلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتصريحات مماثلة السبت أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، وحث الدول الإسلامية على استخدام "قوتها الداخلية".

وقال "إن هذه القوة الداخلية قادرة على استئصال الكيان الصهيوني، هذا الورم السرطاني الخبيث، من قلب المجتمع الإسلامي، أي فلسطين، والتخلص من نفوذ الولايات المتحدة وهيمنتها وتدخلها القسري في هذه المنطقة".

ودعا خامنئي الدول الإسلامية إلى "قطع العلاقات الاقتصادية تماما" مع إسرائيل و"تقليص علاقاتها السياسية" معها.