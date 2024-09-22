الاحتلال ينفذ حملة اعتداءات بنابلس ورام الله وقلقيلية والخليل

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد حملة اعتداءات على سكان الضفة الغربية شملت إطلاق الرصاص الحي والاعتقال والمداهمة وتجريف الأراضي .

ففي نابلس، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص الحي خلال مواجهات الأحد مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة من المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، مما أدى لإصابة طفلين (15، و17 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشاب (27 عاما) في الظهر.

وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية في وقت لاحق.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة يطا بعد مداهمة منزله وفتشت عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، تسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حجة شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية حجة شرق قلقيلية، ودهمت محال تجارية.

#شاهد | إصابة طفل برصاص الاحتلال في منطقة الدوار وسط مدينة نابلس. pic.twitter.com/hkmLR3xije — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 22, 2024

تجريف أراض زراعية

وفي رام الله، جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة جبل الراس.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد بدأت بأعمال تجريف لأراضي القرية منذ عدة أيام، وحتى اليوم جرفت 500 دونم بهدف إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف و700 جريح، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.