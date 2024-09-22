إسرائيل تعلن حصيلة لصواريخ حزب الله وتتوعده بمواصلة الضربات

شن حزب الله اللبناني هجمات جديدة بالصواريخ والمسيّرات على مواقع في الجليل بعد أن نفّذ في وقت مبكر اليوم الأحد والليلة الماضية ضربات طالت مدينة حيفا لأول مرة منذ بدء المواجهات قبل نحو عام، في حين هدد الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات ضد الحزب.

فقد أعلن حزب الله أنه نفذ ظهر اليوم هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تمركزات مستحدثة ‏للجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، مؤكدا أنها أصابت أهدافها بدقة.‏

ولاحقا، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بالجليل خشية إطلاق صواريخ وتسلل طائرات مسيّرة، وقال مراسل الجزيرة إنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 150 قذيفة صاروخية وصواريخ كروز ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، مضيفا أن منظومة الدفاع الجوي حالت دون وقوع أضرار كبيرة مع نسب عالية من الاعتراضات.

وأصابت صواريخ حزب الله، وبعضها من النوع الثقيل، مواقع قرب حيفا بينها كريات بياليك، كما تسببت الضربات الصاروخية في إشعال حرائق في الجليل.

وقالت معاريف إن 12 منزلا تضرر، واحترقت سيارات، وسقطت أشجار في كريات بياليك.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بعشرات الصواريخ مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رافائيل المتخصصة بالتجهيزات الإلكترونية وقاعدة رامات ديفيد الجوية غير بعيد عن حيفا.

وقال الحزب إن القصف بالصواريخ من نوع "فادي 1″ و"فادي 2" وكاتيوشا ردّ أولي على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

غارات وضحايا

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم مزيدا من الغارات على جنوب لبنان، مما أسفر عن ضحايا، وذلك بعد يوم شهد أعنف الهجمات الجوية على لبنان خلال نحو عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون جراء غارات إسرائيلية على بلدات المالكية والخيام وعيترون بجنوب البلاد.

وقد نعى حزب الله مقاتلين اثنين قضيا في هذه الغارات.

وبالتوازي مع الغارات، قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم عدة بلدات وقرى لبنانية.

وقالت مصادر لبنانية إن قصفا إسرائيليا بقنابل فسفورية استهدف أطراف بلدتي رب ثلاثين وحولا.

تهديدات إسرائيلية

في الأثناء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم إن الجيش كثف عملياته ضد حزب الله خلال الأيام الأخيرة، وسيواصل ضرباته إذا لزم الأمر.

وأضاف هاليفي أن الجيش سيعيد الإسرائيليين في الشمال لديارهم، قائلا إن حزب الله سيتلقى مزيدا من الضربات إذا لم يستوعب ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

كما قال قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين إن الجيش ألحق ضررا كبيرا بحزب الله، وتعهد بمواصلة العمل على "تعميق الضرر"، وتحدث عن استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على الحزب.

كما أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات تضمنت تهديدات لحزب الله.

من جهته، دعا الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى فرض "أثمان باهظة" لا على حزب الله فحسب، بل أيضا على دولة لبنان التي قال إنها تتحمل مسؤولية ما سماه الإرهاب القادم من أراضيها.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب ليست راغبة في الذهاب للحرب، لكنها لا تخشى خوضها.