44 شهيدا بينهم نساء وأطفال بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة الجمعة

استشهد ما لا يقل عن 44 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال أمس الجمعة، والمقاومة تعلن أنها أوقعت جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح في معارك برفح.

فقد أفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حافلة بمحيط مفترق العباس غرب مدينة غزة، ونقلت الطواقم الإسعافية المصابين إلى مستشفى المعمداني وإلى النقطة الصحية بمستشفى الشفاء في المدينة، حيث وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.

وفي حي الدرج شرق مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال إثر غارة استهدفت منزلا لعائلة الشيخ في الحي، كما استشهد 8 فلسطينيين بينهم سيدتان و3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو الهطل في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان جراء إطلاق نار من مسيرة على المدنيين، وأوضح مراسل الجزيرة أن المسيرة، وهي من نوع "كواد كابتر"، أطلقت النيران بشكل مفاجئ على المدنيين في محيط المدرسة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني واحد على الأقل، وإصابة آخرين في استهداف منزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة أبو ربيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الشعف شرق غزة، وستشهد آخر بقصف على منزل لعائلة الزرد غرب المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد 10 فلسطينيين في غارتين، الأولى استهدفت شاليه تؤوي نازحين ما أسفر عن مقتل 9 بينهم 3 أطفال و4 سيدات، فيما استهدفت الغارة الثانية شقة سكنية غرب السوق الجديد في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي منطقة مصبح شمال رفح جنوبي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 13 فلسطينيا بينهم 3 أطفال، و3 نساء، في غارة إسرائيلية على منزلين، وقال مراسل الجزيرة إنّ القصف أسفر أيضا عن عدد كبير من الجرحى، الذين نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي رفح أيضا استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة خربة العدس شمال المدينة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي المحصلة استشهد أمس الجمعة 44 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق من قطاع غزة، وفقا لبيان إحصائي يومي للمتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل.

اشتباكات

في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إيقاعها أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح باستهدافهم بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد بعد تحصنهم في منزل شرق حي التنور بمدينة رفح، وأكدت أنها رصدت هبوط طيران مروحي لإجلائهم.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور، وتمكنوا من استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في محور القتال نفسه.

وأكدت الكتائب كذلك استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 في مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الكتيبة 50 في لواء ناحال بجروح خطيرة خلال معركة في جنوبي قطاع غزة.