ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بموقف واضح من "مجازر" إسرائيل

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -اليوم السبت- المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفها بـ"المجازر الإسرائيلية الفظيعة في لبنان".

وقال ميقاتي -في بيان- "كنت عزمت على السفر إلى نيويورك في إطار تكثيف التحرك الدبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو".

وتابع "إلا أنه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، قررت العدول عن السفر، واتفقت بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية (عبد الله بوحبيب)، على عناوين التحرك الدبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة".

وجدد ميقاتي التأكيد أن "لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الأنماط التي يشنها".

وطالب "المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة وإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف".

هجمات وتصعيد

وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، إلى جانب غارة جوية استهدفت -أمس الجمعة- الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 37 قتيلا، بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحا، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.

وهذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله في لبنان، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة الحالية قبل قرابة عام.

ويأتي الهجوم في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -مساء الخميس الماضي- دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".