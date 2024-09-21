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قتيلان و8 مصابين جراء قصف قوات النظام لريف إدلب

آثار قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لبلدة تفتناز شرقي إدلب
آثار قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لبلدة تفتناز شرقي إدلب (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/9/2024

قُتل شخصان وأُصيب 8 آخرون بجروح، جراء قصف قوات النظام السوري، أمس الجمعة، بلدة في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة شمالي البلاد، المعروف باسم "أصحاب الخوذ البيضاء"، بأن قوات النظام شنت هجمات مدفعية على بلدة تفتناز شرقي إدلب، مستهدفة منازل المدنيين، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما استهدفت سيارة في مدينة دارة غزة غربي حلب بصاروخ موجه.

وذكرت أن من بين المصابين في تفتناز 6 أطفال أحدهم بحالة حرجة و3 نساء، بينهم امرأة و5 من أطفالها، بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب في المنطقة.

وأكد الدفاع المدني أنه منذ بداية العام الحالي وحتى 15 سبتمبر/أيلول استجابت فرقه لأكثر من 650 هجوما من قوات النظام وروسيا، ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قُتل على إثرها 54 شخصا، بينهم 15 طفلا و6 نساء، وأُصيب 245 شخصا، بينهم 99 طفلا و29 امرأة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام السوري كثّف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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