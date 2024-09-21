حزب الله يؤكد مقتل القيادي إبراهيم عقيل في غارة إسرائيلية

أكد حزب الله رسميا، في وقت متأخر مساء الجمعة، ما أعلنته إسرائيل بشأن اغتيالها القائد العسكري بصفوفه إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب، في البيان "التحق اليوم (الجمعة) القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار، بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائما لائقا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع".

وأضاف "بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية، اليوم، أحد قادتها الكبار شهيدا على طريق القدس، وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله".

وكان جيش الإسرائيلي أعلن، أمس الجمعة، اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت، استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله، وعددا من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان".

كما أفاد مصدر أمني للجزيرة، أمس الجمعة، بأن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله، من بينهم مسؤول العمليات الخاصة في حزب الله إبراهيم عقيل.

وأوضح مراسل الجزيرة أن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم بالضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقة المستهدَفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد استهدفت طائرة معادية من طراز "إف-35" (F35) شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بصاروخين.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلّفت 14 شهيدا، بينهم 3 من قادة وحدة الرضوان و59 جريحا، بينهم 8 في حالة حرجة".

بدوره، أكد موقع "واللا" الإسرائيلي أن تقديرات أولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية نُفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.