القسام تستولي على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة في رفح

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الاستيلاء على آلية عسكرية إسرائيلية مفخخة وطائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا يظهر فيه أحد مقاتليها وهو يتفقد الآلية العسكرية، وقال إن الآلية مليئة بالمتفجرات وسيتم تفكيكها، وتعهد بمواصلة التصدي لجنود الاحتلال.

وأظهر المقطع طائرات مسيرة استولى عليها مقاتلو القسام، واستعراضا لصور التقطتها المسيرات.

من جانب آخر، أعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح باستهدافهم بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد بعد تحصنهم في منزل شرق حي التنور، وأنها رصدت هبوط طيران مروحي لإجلائهم.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور، وتمكنوا من استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في محور القتال نفسه.