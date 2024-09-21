زعيم الحوثيين: لدينا ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها دول

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت إن جماعته تمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول.

وأضاف الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة، أن اليمن بات في مستوى متقدم على مستوى الطيران المسيّر والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية هي عنوان هذا البناء المتطور والفعال والمهم، بحسب تعبيره.

وتابع أن القوة الصاروخية لليمن ذراع عسكرية ضاربة لصالح الشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة.

كما قال زعيم الحوثيين إن القدرات العسكرية اليمنية وصلت الآن إلى "مستوى عظيم"، وفق تأكيده.

وتحدث عبد الملك الحوثي عن إطلاق صاروخ "فرط صوتي" الأسبوع الماضي باتجاه تل أبيب، ووصف العملية بأنها كبيرة مؤثرة و"مزلزلة للعدو"، متوعدا بعمليات أخرى.

وقال إن هذا القصف الصاروخي اخترق كل منظومات الدفاع الإسرائيلية.

السيد القائد:

تفخيخ العدو الإسرائيلي للأجهزة في لبنان كان بهدف قتل أكبر عدد من الناس بكل وقاحة وجرأة وعدوانية..#سيد_القول_والفعل#ثورة_21_سبتمبر#٢١سبتمبر_حرية_واستقلال pic.twitter.com/zAGl2ZDPdk — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 21, 2024

هجمات بهدف الإبادة

وندد زعيم جماعة الحوثي بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، وقال إن تفجير أجهزة الاتصال كان يستهدف إبادة آلاف اللبنانيين.

وأضاف أن حزب الله قوة متماسكة، لافتا إلى أنه "مهما كانت جرائم العدو ووحشيته الدنيئة فلن يحقق أهدافه لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في بقية جبهات الإسناد"، داعيا إلى التحرك لمواجهة إسرائيل لأنها باتت تشكل خطورة على الجميع بهذا المستوى من الوحشية والعدوانية والإجرام، بحسب تعبيره.

وفي ما يتعلق بالمواجهة بين الحوثي والولايات المتحدة، أشار عبد الملك الحوثي إلى إسقاط عدة طائرات استطلاع أميركية من طراز "إم كيو-9" في الآونة الأخيرة، وعدّ ذلك إنجازا مهما جدا في سياق المواجهة مع من وصفهم بالأعداء.

ومنذ أواخر العام الماضي، يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، وفي محاولة لوقف هجماتهم شكلت الولايات المتحدة تحالفا عسكريا مهمته الحد من القدرات العسكرية للجماعة اليمنية.