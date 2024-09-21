بدء أول انتخابات في سريلانكا بعد فرار الرئيس السابق

بدأ الناخبون في سريلانكا اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس سيواجه مهمة تعزيز التعافي الاقتصادي الهش بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.

ويحق لأكثر من 17 مليون ناخب من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكريمسينغه وزعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بيراماداسا وصاحب الميول الماركسية أنورا كومارا ديسانياكا الذي تقدم في استطلاع للرأي أجري مؤخرا.

وقد جرت آخر انتخابات في سريلانكا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث فاز بالانتخابات حينها جوتابايا راجاباكسا، لكنه استقال وفر خارج البلاد في يوليو/تموز 2022 بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على تعرض البلاد لانهيار اقتصادي.

وبعد فرار راجاباكسا انتخب البرلمان الرئيس الحالي رانيل ويكريمسينغه خلفا له.

وهذه هي أول انتخابات منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في عام 2022 بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، مما جعل الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.