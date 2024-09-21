الجزيرة تحصل على صور تظهر مسيرة إسرائيلية تقصف فلسطينيا جريحا

حصلت الجزيرة على صور من طائرة مسيّرة إسرائيلية تظهر قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر الصور -التي كانت داخل مسيرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة- إسقاط قنبلة على جريح فلسطيني كان يحاول الاتصال بمن يسعفه.

وأظهرت الصور أيضا إجبار جنود الاحتلال فلسطينيا على خلع ملابسه، كما تظهر إلقاء قنبلة على آخر كان جريحا، إضافة إلى تدمير منازل في منطقة خان يونس.

ويظهر في الصور فلسطيني يصل إلى مفترق طرق تتمركز فيه آليات إسرائيلية مدرعة، حيث يجبره جنود الاحتلال عبر مكبرات الصوت على نزع ملابسه والتقدم ببطء نحوهم، وعندما يصل إلى الآلية -التي يتحصن فيها الجنود- دار بينهم حوار لم تُعرف تفاصيله ولم يُعرف مصير هذا الفلسطيني بعد هذه اللحظات.

وفي الوقت نفسه، كانت مسيرة أخرى في سماء قطاع غزة توثق مزيدا من الجرائم والانتهاكات، حيث صورت عمليات تفجير واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين.

وبينما كانت هذه المسيرة تستعد لالتقاط مشهد التفجير التالي، تظهر مساحات التدمير الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة.