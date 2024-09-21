ارتفاع قتلى الغارة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت إلى 37 شخصا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية -اليوم السبت- أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس قياديين في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 37 شخصا، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت متواصلة.

وأورد بيان صادر عن الوزارة أن عدد "الشهداء ارتفع إلى 37 شخصا"، في "تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى أن "أعمال رفع الأنقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض -خلال مؤتمر صحفي- وصول عدد الشهداء إلى 31 قتيلا، بينهم 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 جريحا.

وقال إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى "تدمير مبنى سكني بالكامل في منطقة مكتظة بالسكان، وما زال هناك مفقودون وأشلاء ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد".

ونعى حزب الله اللبناني القائدين العسكريين أحمد وهبي، الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024، والقائد العسكري إبراهيم عقيل، اللذين قُتلا، فضلا عن 14 مقاتلا من حزب الله، في الغارة الإسرائيلية.

وأشار الحزب -في بيان- إلى أن وهبي لعب دورا أساسيا في تطوير القدرات البشرية في الحزب، وتولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع عام 2024، وعاد لتولّي مسؤولية الوحدة بعد استشهاد القائد الحاج وسام الطويل.

وكان حزب الله قد أكد رسميا في وقت متأخر مساء أمس الجمعة ما أعلنته إسرائيل بشأن اغتيالها عقيل.

وقال الحزب في البيان: "التحق اليوم (الجمعة) القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار".

ويعدّ عقيل المسؤول الكبير الثاني في حزب الله الذي تغتاله إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد فؤاد شكر، منذ فتح حزب الله جبهة مساندة لقطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مصدر أمني لبناني قد أكد لمراسل الجزيرة أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا للجنة قيادة قوة الرضوان في حزب الله يضم أكثر من 20 شخصا.

وأكد المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الأقل دمرت المبنى واخترقت موقف السيارات فيه، ووصلت إلى مكان الاجتماع الذي كان ينعقد في الطابق الثاني تحت الأرض. وأشار المصدر إلى إصابة عدد من المشاركين في الاجتماع.