أهالي الأسرى: نتنياهو لا يملك تفويضا للتخلي عن أبنائنا

أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يملك تفويضا" للتخلي عن المحتجزين في القطاع المحاصر.

وقال ذوو الأسرى -في بيان لهم- إن نتنياهو "ليس لديه تفويض بالتخلي عن المختطفين تحت غطاء حرب في الشمال".

وأضافوا أنه بذلك "يعطي يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) ما يريده: حرب متعددة المناطق".

يشار إلى أن احتجاجات عائلات الأسرى تصاعدت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية لمطالبة الحكومة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزادت حدة هذه المطالبات والاحتجاجات بشكل خاص منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 6 جثث لأسرى من نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان من بين القتلى جثث لـ3 أسرى على الأقل وردت أسماؤهم ضمن صفقة كان يجري الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف نتنياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.