أطول قائمة.. 13 مرشحا يتنافسون بالانتخابات الرئاسية في غانا

نشرت اللجنة الانتخابية في غانا أمس الجمعة قائمة تضم 13 مرشحا وافقت على خوضهم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يُعتقد أنها ستشهد منافسة بين نائب الرئيس محمدو باوميا والرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

ويتوجه الناخبون في الدولة الواقعة غرب أفريقيا -المنتجة للذهب والكاكاو- إلى صناديق الاقتراع في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل لانتخاب خليفة للرئيس نانا أكوفو أدو الذي سيتنحى في يناير/كانون الثاني بعد قضاء 8 أعوام رئاسية هي المنصوص عليها في الدستور.

ويمثل الرئيس السابق ماهاما (65 عاما) حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض الرئيسي، بينما اختار حزب الوطنيين الجدد باوميا (60 عاما) مرشحا له، وهو خبير اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي.

أطول قائمة

وقالت اللجنة إنها قبلت أيضا ترشيحات وزير التجارة والصناعة السابق آلان جون كوادو كيريماتن الذي استقال من الحزب الحاكم ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل، ورجل الأعمال الذي يتنافس للمرة الأولى على المنصب الأعلى نانا كوامي بيدياكو، وواحدة من امرأتين في السباق هي نانا أكوسوا فريمبوما.

وقالت مجموعة الأبحاث "غلوبال إنفو أناليتكس-أكرا" إن قائمة المرشحين المؤهلين هي الأطول في تاريخ غانا.

وشرحت أنه من الناحية العملية ستتوزع الأصوات بين 4 مرشحين، هم: بوميا وماهاما وكيريماتن وبيدياكو.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع انعدام الثقة بالسلطة الانتخابية في غانا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة الأبحاث الأفريقية "أفروباروميتر" في يوليو/تموز الماضي أن الثقة باللجنة الانتخابية في البلاد عند أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 1999.