أردوغان: إسرائيل نفذت هجمات التفجير كتنظيم إرهابي لا كدولة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إسرائيل بتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان، وبالتخطيط لتوسيع الحرب في المنطقة، مطالبا الدول الغربية باتخاذ خطوات رادعة ضد تصرفاتها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات كتنظيم إرهابي وليس كدولة من خلال تفجيرات أجهزة اتصال" (في لبنان).

وأضاف أن إسرائيل أظهرت من خلال هذه الهجمات أنها لا تكترث لأرواح المدنيين وتسعى للوصول إلى أهدافها البغيضة بكل الوسائل، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكته يلجؤون إلى كافة أنواع الاستفزاز والتحريض لتنفيذ ما وصفها بأيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة.

وأسفرت موجتان من تفجير أجهزة الاتصال في لبنان عن مقتل 39 شخصا وإصابة آلاف آخرين، بينهم مدنيون بالإضافة إلى عناصر حزب الله المستهدفين بهذه العمليات.

وتابع أردوغان: "حتى لا تنجر منطقتنا إلى كارثة كبيرة، يجب زيادة الضغوط على إسرائيل بشكل أكبر".

وقال أيضا في المؤتمر الصحفي: الوقت حان بجميع الدول التي تضطلع بمهمة حماية السلام العالمي أن تتوصل إلى حلول من شأنها وقف إسرائيل.

وتابع الرئيس التركي: "من أجل إنهاء هذا القمع المستمر منذ ما يقرب من عام وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، فإن علينا جميعا، العالم أجمع ولا سيما الأمم المتحدة، واجبات مهمة".

وأكد أردوغان أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو عام ستكون في صدارة الخطاب الذي سيلقيه الثلاثاء المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.