716 شهيدا في الضفة منذ أكتوبر وقوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 716 شهيدا، وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، كان من بين شهداء الضفة 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريحا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب ياسر رائد مطير من مخيم قلنديا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المخيم اليوم الجمعة.

⬅️شاهد ..جانب من تشييع جثمان الشــهيد ياسر مطير إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا شمال القدس عقب ارتقائه برصاص الاحتلال صباح اليوم pic.twitter.com/U9zYL8u3EE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

وفي نابلس شمالي الضفة، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا.

واقتحمت قوة إسرائيلية قرية تل جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، كما اقتحمت حي عراق التايه داخل المدينة وداهمت بناية سكنية.

من جهتها، قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محور كلية الروضة، وأكدوا إمطار قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة يعبد التابعة لمدينة جنين وداهمت عددا من المنازل ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب فلسطينيين ومنازلهم.

اعتقالات بالخليل

وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال 3 مواطنين، وصادر مركبات ببلدة إذنا.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار استهدف حافلة للمستوطنين قرب مدينة جنين شمالي الضفة صباح اليوم.

وأضافت أن أضرارا لحقت بحافلة المستوطنين، وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمداهمة المنطقة.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات إسرائيلية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع على فلسطينيين.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي بير زيت وترمسعيا شمالي رام الله بالضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وشنت أيضا حملة اعتقال ومصادرة لتسجيلات كاميرات مراقبة في قرية كفر لاقف بقلقيلية.

وأكدت مصادر محلية اعتقال قوات الاحـتلال شابين في باب السلسلة بالقدس.

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين إلى 7 شهداء و12 جريحا.

وتخلل العملية اقتحام منازل عدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وشن حملة اعتقالات في البلدة، قبل أن يسحب جيش الاحتلال آلياته وجنوده من البلدة في وقت لاحق مساء أمس الخميس.

وهذا الاقتحام الثاني لقباطية خلال يومين، إذ اقتحمها الجيش الإسرائيلي أول أمس الأربعاء، وحاصر منزلا واعتقل مواطنا فلسطينيا، قبل أن ينسحب في اليوم ذاته.