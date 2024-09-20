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قوة الرضوان.. رأس الحربة القتالية لحزب الله

Hezbollah fighters mourn as they attend the funeral procession of their senior commander Wissam al-Tawil, during his funeral procession in the village of Khirbet Selm, south Lebanon, Tuesday, Jan. 9, 2024. The elite Hezbollah commander who was killed in an Israeli airstrike Monday in southern Lebanon fought for the group for decades and took part in some of its biggest battles. (AP Photo/Hussein Malla)
مقاتلون من حزب الله خلال استعراض عسكري سابق (أسوشيتد برس)
20/9/2024

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، قتل إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان وهي وحدة النخبة الخاصة في حزب الله اللبناني، وذلك في غارة استهدفته مع قيادات بارزة بهذه القوة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب مراقبين، تعد قوة الرضوان بمثابة رأس الحربة لحزب الله في عملياتها البرية والهجومية، وقد تردد اسمها مرارا منذ بدء تبادل القصف قبل أكثر من 11 شهرا.

ووفق ما نقل وسطاء دوليون إلى مسؤولين لبنانيين، طالبت إسرائيل بإبعاد هذه القوة عن حدودها الشمالية.

وبحسب مصدر مقرّب من الحزب، تعتبر الرضوان القوة الهجومية الأبرز لحزب الله، وعناصرها مدرّبون على الاقتحامات بما في ذلك التوغل عبر الحدود.

ويشارك هؤلاء منذ أشهر في الهجمات على إسرائيل التي تتم من خلال راجمات الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع والمسيّرات.

Hezbollah fighters put Lebanese and Hezbollah flags at Juroud Arsal, Syria-Lebanon border, July 25, 2017. Picture taken July 25, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir TPX IMAGES OF THE DAY
مقاتلان من حزب الله خلال عمليات خارج لبنان (رويترز)

خطوط أمامية

وتضم هذه الوحدة الخاصة مقاتلين من ذوي الخبرة حارب بعضهم خارج لبنان، وغالبا ما يكونون في الخطوط الأمامية.

وإلى جانب عقيل وشكر، خسر حزب الله منذ بدء التصعيد 2 من قادة مناطقه العسكرية الثلاث في جنوب لبنان.

والقائدان هما محمّد نعمة ناصر الذي قتل بغارة استهدفت سيارته في منطقة صور في 3 يوليو/تموز الماضي.

والثاني هو طالب عبد الله بضربة على منزل كان داخله في بلدة جويا في 11 يونيو/حزيران الماضي.

وخسرت كذلك قوة الرضوان عددا من قادتها الميدانيين أبرزهم وسام الطويل الذي قتل مطلع العام باستهداف سيارته في جنوب لبنان.

المصدر : وكالات

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