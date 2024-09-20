ميقاتي: استهداف الضاحية يثبت مضي إسرائيل في ما يشبه إبادة جماعية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، يثبت مجددا أنها "لا تقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي"، واعتبر أنها "ماضية في ما يشبه الإبادة الجماعية".

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، مما أسفر عن 8 قتلى و59 جريحا، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.

وقالت إسرائيل إن الغارة كانت تهدف إلى اغتيال إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله. وأفاد مصدر أمني للجزيرة بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله، من بينهم عقيل.

وتعليقا على الحادث، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري -بعد جلسة لمجلس الوزراء- إن ميقاتي أُبلغ خلال الجلسة بالعدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية، ونقل عن ميقاتي قوله إن "هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي".

وأضاف ميقاتي أن "العدو الإسرائيلي ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية، وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى"، في إشارة إلى موجة التفجيرات الواسعة التي استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية بأنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا، وإصابة أكثر من 3250 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وأكد أن "هذا العدوان الجديد جاء برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين".

وهجوم اليوم هو الثالث الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، منذ بدء موجة الاشتباكات المتبادلة قبل قرابة عام. فقد سبق أن اغتالت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024 صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويوم 30 يوليو/تموز الماضي القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.