قطر: التقاعس الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان مرعب

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر إن ما سمّته رد الفعل الضعيف والمتقاعس من قبل المجتمع الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان أمر مرعب.

وأضافت المسؤولة القطرية في منشور على حسابها بمنصة إكس إن "الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو إسرائيل أو غزة بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو".

وأشارت إلى أن استخدام الأجهزة اليومية في أيدي الناس كقنابل موقوتة "هو كابوس مروع، والأمر الأكثر رعبا هو هذا الصمت حول هذا الموضوع، هذه القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي وتقتل الناس بشكل عشوائي في الأماكن العامة والمدنية، متى أصبح هذا مقبولا؟".

وشددت لولوة الخاطر -في منشورها- على أن الحروب يجب أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية "وإلا فإن هذا يصبح منحدرا زلقا خطيرا للغاية، حيث لا توجد حدود".

The “cold” reaction or even inaction towards the #PagerAttack in #Lebanon by the international community is terrifying.

This is NOW NOT about Lebanon or Israel or Gaza, but it is about the new dimension that contemporary WARFARE has just entered.

The use of everyday devices… pic.twitter.com/UeZlKNmyxm

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 19, 2024