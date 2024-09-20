مقتل شخص بقصف إسرائيلي على طريق مطار دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة بمقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، الذي عادة ما يكون هدفا للاستهدافات.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن هوية المستهدفين، كما لم تعلق إسرائيل على الغارة.

ومنذ بدء عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافا لقوات النظام السوري وأخرى لمجموعات تقول إنها موالية لإيران، وطال القصف مرارا مطاري دمشق وحلب، مما ألحق أضرارا بهما وأخرجهما أحيانا من الخدمة.

وكان آخر الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا، غارات استهدفت بالثامن من سبتمبر/أيلول الجاري مواقع في مدينة مصياف بريف حماة، قالت مصادر إن إنزالا جويا لقوات إسرائيلية خاصة رافقها.