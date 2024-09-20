قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وشهداء بمخيم النصيرات

يتواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة استشهد فيه فلسطينيون وأصيب آخرون، خاصة في مخيم النصيرات.

فقد أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعرض المخيم لقصف جوي ومدفعي من قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد بدء "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في ظل حصار مشدد عليه واستشهاد كثيرين.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي وقع في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وذكر الدفاع المدني بغزة في بيان أن 6 فلسطينيين -بينهم أطفال- استشهدوا بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقد أفادت مصادر طبية بأن 34 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية مستمرة منذ فجر أمس الخميس على أنحاء متفرقة من القطاع.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.