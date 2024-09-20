شاهد.. اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على بيروت

أظهرت لقطات مصورة حصلت عليها الجزيرة نت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف عصر اليوم الجمعة مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأسفر القصف عن مقتل 8 وإصابة 59 آخرين بينهم أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، إضافة إلى تدمير مبنيين سكنيين ودمار واسع في المنطقة المستهدَفة.

وأفاد مصدر أمني للجزيرة بأن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله، من بينهم مسؤول العمليات الخاصة في حزب الله إبراهيم عقيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، وليس واضحا ما إذا كان قد تم اغتيال إبراهيم عقيل".