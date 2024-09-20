الاحتلال يحتجز جثماني مقاتلين من حزب الله

أفاد مصدر أمني لمراسل الجزيرة -اليوم الجمعة- بأن القوات الإسرائيلية تحتجز جثماني مقاتلين من حزب الله عند الحدود الجنوبية للبنان، كانا قضيا قبل أيام باستهداف إسرائيلي، في ظل تواصل التوترات والتحذيرات من حرب وشيكة.

وأوضح المصدر الأمني أن المقاتلين الاثنين قضيا قبل أيام في استهداف إسرائيلي بمنطقة وادي هونين الحدودية، دون تعليق من حزب الله حتى الآن على الأمر.

وكان جيش الاحتلال قال إنه أحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة على الحدود اللبنانية الأحد الماضي، مضيفا أنه "نصب كمينا لعنصرين في حزب الله كانا يزرعان العبوة الناسفة واستهدفهما بالنيران المدفعية والجوية".

وأردف الجيش بأنه "قتل العنصرين"، دون إشارة إلى حجز جثمانيهما.

وكان حزب الله نعى قبل أيام المقاتلين علي صبحي منصور من بلدة الطيبة وحسين حسن فقيه من "رب ثلاثين" جنوبي لبنان، دون إضافة معلومات عن مصير جثمانيهما.

غير أن صفحات مقربة من حزب الله أفادت بأن الاحتلال أسر جثماني المقاتلين منصور وفقيه.

وتعد حادثة احتجاز جثماني مقاتلين لحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الأولى من نوعها منذ بدء الاشتباكات الحدودية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أنه عام 2000 أسر حزب الله 3 جنود إسرائيليين بينما كانوا يقومون بدورية في الجدار الأمني على طول الحدود مع لبنان، كما أسر جنديين آخرين عام 2006.