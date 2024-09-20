إطلاق نار على مستوطنين في جنين واشتباكات بمدن الضفة

أطلق جيش الاحتلال مساء أمس الخميس الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب فلسطينيين ومنازلهم في إطار حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار استهدف حافلة للمستوطنين قرب مدينة جنين شمالي الضفة صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أضرارا لحقت بحافلة المستوطنين التي تعرضت لإطلاق نار، وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمداهمة المنطقة.

واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة يعبد التابعة لمدينة جنين وداهمت عددا من المنازل ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب فلسطينيين ومنازلهم.

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة اقتحمت قوة إسرائيلية قرية تل جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، كما اقتحمت حي عراق التايه داخل المدينة وداهمت بناية سكنية.

من جهتها قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محور كلية الروضة، وأكدوا إمطار قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات إسرائيلية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع على فلسطينيين.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي بير زيت وترمسعيا شمالي رام الله بالضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وشنت أيضا حملة اعتقال ومصادرة لتسجيلات كاميرات مراقبة في قرية كفر لاقف بقلقيلية.

عملية قباطية

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 7 شهداء و12 جريحا.

وتخلل العملية اقتحام منازل عدة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وشن حملة اعتقالات في البلدة، قبل أن يسحب جيش الاحتلال آلياته وجنوده من البلدة في وقت لاحق مساء أمس الخميس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مساء أمس أن طواقمها تمكنت من انتشال شهيدين من داخل منزل كان محاصرا في قباطية.

جاء ذلك بعد استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة شاب وطفل في وقت سابق مساء الخميس في حادثتين منفصلتين، الأولى برصاص الجيش الإسرائيلي، والأخرى بقصف طائرة مسيرة في البلدة ذاتها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أمس الخميس في بيان استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قباطية.

وهذا الاقتحام الثاني لقباطية خلال يومين، إذ اقتحمها الجيش الإسرائيلي أول أمس الأربعاء، وحاصر منزلا واعتقل مواطنا فلسطينيا، قبل أن ينسحب في اليوم ذاته.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة في قباطية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصول شهيد إلى مستشفى الرازي الحكومي بجنين جراء قصف المركبة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس- مما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو 5750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.