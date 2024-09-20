إطلاق صواريخ على المطلة وإسرائيل تشن 52 غارة ليلية على لبنان

أكد مراسل الجزيرة إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد أعنف هجمات متبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال الليلة الماضية قالت إسرائيل إنها دمرت خلالها 100 منصة صواريخ للحزب.

وأوضح المراسل أن الصواريخ استهدفت موقع المطلة الإسرائيلي في إصبع الجليل، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين على الأقل في المطلة على الحدود مع لبنان.

وبعد غارات متبادلة نفذ خلالها حزب الله 17 هجوما ضد مواقع إسرائيلية أمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة تحسبا لهجمات من جنوب لبنان.

وادعى جيش الاحتلال أنه دمر أمس 100 منصة صواريخ لحزب الله عبر سلسلة غارات جوية مكثفة على بلدات عدة جنوبي لبنان، في ظل تصاعد المخاوف من حرب وشيكة بعد هجومي الثلاثاء والأربعاء بتفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر الحزب، مما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب البلاد منذ التاسعة من مساء أمس الخميس تجاوزت الـ52.

وأكدت الوكالة أن هذه الغارات استهدفت المناطق الحرجية في بلدة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز، دون ذكر حصيلة تلك الغارات وما إذا أسفرت عن سقوط ضحايا.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نقل ثقل العمليات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية، وتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله في ظل "مرحلة جديدة من الحرب" تنطوي على مخاطر كبيرة من أجل إعادة سكان الشمال إلى بلداتهم.

تضرر منازل

وفي المطلة أيضا، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بتضرر نحو 50 منزلا في المنطقة الواقعة بالجليل الأعلى منذ فجر الخميس وحتى صباح اليوم بسبب القصف من لبنان.

وأضافت أن 300 منزل تضرر في المطلة بالجليل الأعلى، أي ما يعادل نصف منازلها منذ بدء تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خطط إجلاء

وعلى صعيد متصل، أكدت مراسلة الجزيرة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يجري اجتماعات اليوم لدراسة إجلاء البريطانيين من لبنان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت أمس نقلا عن مسؤولين دفاعيين أميركيين أن واشنطن وضعت خططا لإجلاء الأميركيين من لبنان، ويتضمن أحد السيناريوهات إجلاء 50 ألف أميركي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص عبر البحر.