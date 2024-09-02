أميركا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي وتنقلها إلى فلوريدا

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنه تم شراؤها على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إن "وزارة العدل صادرت طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إي إكس.

وقال مسؤولون أميركيون إن عملية ضبط الطائرة ومصادرتها تمت بالتعاون الوثيق مع جمهورية الدومينيكان.

ولم ترد الحكومة الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

وجاءت مصادرة الطائرة وسط ضغوط مستمرة على مادورو في الداخل والخارج بشأن انتخابات 28 يوليو/تموز المتنازع عليها والتي أعلن فيها الفوز، بينما قالت المعارضة إن نتائج تصويتها أظهرت أن مرشحها هزمه بشكل ساحق.

ويخضع مادورو وشركاؤه وقطاع النفط الحيوي للدولة العضو في منظمة أوبك لعقوبات أميركية شديدة وقد أثار تعامله مع الانتخابات احتمالات فرض المزيد من التدابير.