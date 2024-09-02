ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة بعد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و70 مصابا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 ألفا و786 شهيدا و94 ألفا و224 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية مقابل عيادة الرمال غرب مدينة غزة.

وقال المراسل إن من بين الضحايا، نازحين في مراكز إيواء قريبة من مكان الاستهداف، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما استهدف قصف آخر نازحين في مدرسة بحي الزيتون في المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.