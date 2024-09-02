غارات إسرائيلية دامية على جباليا والنصيرات

واصل الاحتلال الإسرائيلي الاثنين قصف المنازل والمدارس في مختلف أنحاء قطاع غزة مما أدى لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقد أفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 23 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي أمام مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل سقوط "شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين أمام مدرسة الفاخورة في جباليا".

وقال مصدر ميداني للأناضول إن القصف استهدف نقطة لبيع الخبز الجاهز شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وفي النصيرات، أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل بقصف إسرائيلي استهدف، الاثنين، مجموعة من المواطنين شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف أن غارة أخرى استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانب آخر، أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الأنقح في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.