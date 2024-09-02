الشرطة التونسية تلقي القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

قال عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر اليوم الاثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ونقلت رويترز عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية.

واعتبر عبد الجواد أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه (زمال) من الانتخابات"، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما ذكره عضو حملة زمال بخصوص اعتقال المرشح.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال، قبل إعادة منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي إلى السباق، ليصبح بذلك عدد المتنافسين في السباق 6.