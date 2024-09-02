شاهد.. سرايا القدس تفجر حقل ألغام بآليات إسرائيلية في نتساريم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الاثنين مشاهد من تفجير حقل ألغام بقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -التي أطلقت عليها السرايا اسم "كمين تل الهوى"- لقطات من تجهيز المقاتلين العبوات الناسفة وحملها وزرعها في الطرق التي ستسلكها الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وبعد عملية رصد دقيقة لتقدم آليات الاحتلال، تصاعد دخان أسود عقب انفجار أول، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي -للجزيرة- إنه يعني إصابة إحدى الآليات الإسرائيلية بصورة مباشرة.

كما استهدف انفجار ثانٍ عربة عسكرية إسرائيلية وسط تكبير أحد مقاتلي سرايا القدس.

وختمت السرايا المشاهد برصد إقلاع طائرة مروحية إسرائيلية بعد نقل الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في الكمين، الذي قالت السرايا إنه أوقع قتلى وجرحى.

ويفصل محور نتساريم الجزء الشمالي من قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وعملت قوات الاحتلال على توسيعه من كيلومترين إلى 4 كيلومترات حيث تتمركز فيه قوات إسرائيلية في عدة نقاط وثكنات عسكرية.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.