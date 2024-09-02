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"ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".. مغردون هدية جديدة من القسام لإسرائيل

مدة الفيديو 00 minutes 41 seconds
2/9/2024

"ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".. هكذا عنونت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة –حماس– شريطا مصورا جديدا والذي بثته اليوم الاثنين يظهر لقطات موجزة يعرض خلالها الأسرى الإسـرائيليين الستة الذين أعلن الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثثهم بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، ويختم بعبارة "انتظرونا".

ومع نشر كتائب القسام المقطع الجديد، بدأ رواد العالم الافتراضي في تداوله، وتفسير الرسالة التي أرادت القسام إيصالها بعد يوم من إعلان تل أبيب العثور على جثث الأسرى.

وقال مغردون إن توقيت نشر الرسالة للرهائن الستة الذين قتلوا مؤخرا هو توقيت ممتاز لكي يزيد قهر وألم أهلهم عندما يشاهدون مقاطعهم، وأنه يتزامن مع الإضراب العام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبرام صفقة.

وتمنى مدونون أن يساعد الفيديو الجديد في تأجيج التظاهرات والاضطرابات أكثر داخل إسرائيل، وأضافوا بأن المقاومة تقود الحرب الإعلامية بكل ثقة وبخطوات ناجحة، والتي تزيد من الضغط النفسي على حكومة نتنياهو والشارع الإسرائيلي في نفس الوقت.

واعتبر آخرون توقيت نشر الفيديو يعد هدية جديدة من المقاومة إلى أهالي الأسرى الستة الذين قُتلوا في رفح وحتى لا ينسوا غزة وما يعنيه أن تكون محتلا.

وأشار ناشطون إلى ان كتائب القسام تعمدت أن يتمكن الاحتلال من العثور على جثث الأسرى الستة، لكي تزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملف الأسرى والتفاوض.

وكانت حركة حماس أعلنت أن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن الجثث الست عثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر.

وأضاف هاغاري أن الأسرى قتلوا على أيدي مسلحي "حماس" وأنه يتم التحقيق في التفاصيل التي ترد.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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