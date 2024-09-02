"ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".. مغردون هدية جديدة من القسام لإسرائيل

"ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".. هكذا عنونت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة –حماس– شريطا مصورا جديدا والذي بثته اليوم الاثنين يظهر لقطات موجزة يعرض خلالها الأسرى الإسـرائيليين الستة الذين أعلن الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثثهم بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، ويختم بعبارة "انتظرونا".

ومع نشر كتائب القسام المقطع الجديد، بدأ رواد العالم الافتراضي في تداوله، وتفسير الرسالة التي أرادت القسام إيصالها بعد يوم من إعلان تل أبيب العثور على جثث الأسرى.

بعد الحرب تبعت اروبا رسائل لقادة المقاومة تدعوهم لتعليم مناهج الحرب النفسية ف جامعات دولية 😁✌🇵🇸 — وفاء 🔻 (@guptashiraz) September 2, 2024

وقال مغردون إن توقيت نشر الرسالة للرهائن الستة الذين قتلوا مؤخرا هو توقيت ممتاز لكي يزيد قهر وألم أهلهم عندما يشاهدون مقاطعهم، وأنه يتزامن مع الإضراب العام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبرام صفقة.

الاعلام العبري

وستعرض حماس في الساعات المقبلة أحدث فيديو للرهائن الستة الذين تم تحريرهم من أسر حماس.

هل انتشال الجثث المتحلله من تحت التراب أصبح عند حكومه نتنياهو تحرير

وهل أصبح الوعي المستوطنين الإسرائيليين

ملاعب به الا هذه الحاله؟ pic.twitter.com/fA8eqJritD — رامي | 🇵🇸 الداخل المحتل (@ramiamyn) September 2, 2024

وتمنى مدونون أن يساعد الفيديو الجديد في تأجيج التظاهرات والاضطرابات أكثر داخل إسرائيل، وأضافوا بأن المقاومة تقود الحرب الإعلامية بكل ثقة وبخطوات ناجحة، والتي تزيد من الضغط النفسي على حكومة نتنياهو والشارع الإسرائيلي في نفس الوقت.

المقاومة عارفة مين عدوها تماماً و عارفة انهم انجاس و منافقين و ممكن يخترعوا افلام و سيناريوهات لذلك عم يوثقوا كلشي ✌🏻🔻❤️‍🩹🇵🇸 — It’s Shanati (@ItShanati) September 2, 2024

واعتبر آخرون توقيت نشر الفيديو يعد هدية جديدة من المقاومة إلى أهالي الأسرى الستة الذين قُتلوا في رفح وحتى لا ينسوا غزة وما يعنيه أن تكون محتلا.

"ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة " هدية جديدة من المقاومة إلى أهالي الأسرى الستة الذين قُتلوا في رفح.

هدية للذكرى، حتى لا ينسوا غزة وما يعنيه أن تكون محتلاً. pic.twitter.com/xnQcB9K8aV — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 2, 2024

وأشار ناشطون إلى ان كتائب القسام تعمدت أن يتمكن الاحتلال من العثور على جثث الأسرى الستة، لكي تزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملف الأسرى والتفاوض.

وكانت حركة حماس أعلنت أن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن الجثث الست عثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر.

وأضاف هاغاري أن الأسرى قتلوا على أيدي مسلحي "حماس" وأنه يتم التحقيق في التفاصيل التي ترد.