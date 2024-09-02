بصورة معبرة وكلمات مباشرة.. القسام ترد على نتنياهو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا تعبيرية بعد كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن عدم التوصل لصفقة يعني مقتل بقية الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

وأظهرت الصورة ما يبدو أنه أسير إسرائيلي يجلس محني الرأس وخلفه أحد مقاتلي القسام ممسكًا مسدسه بيده. وأعلى الصورة كتبت عبارات واضحة ومباشرة باللغتين العربية والعبرية "ضغط عسكري يساوي موتا وفشلا. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة". فيما كان مقبض المسدس الظاهر في الصورة يحمل صورة مقاتل ملثم.

وجاء نشر هذه الصور بعد كلمة مطولة لنتنياهو قال فيها إنه لن يتخلى عن محور فيلادلفيا مهما كانت الضغوط وإنه لن يبدي أي مرونة فيما يتعلق بالأمور الحساسة، وذلك ردا منه على الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتقديم تنازلات للوصول لصفقة لإعادة أسراه من قطاع غزة.

وبعد هذه الكلمة، حمّل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حكومة الاحتلال مسؤولية مقتل أسراهم. وقال إن تعليمات بشأن التعامل مع هؤلاء الأسرى صدرت بعد حادثة مخيم النصيرات التي أدت لاستعادة 4 أسرى.