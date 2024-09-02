بايدن: نتنياهو لا يبذل ما يكفي لإتمام صفقة وقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مشيرا إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن.

وقال بايدن للصحفيين في واشنطن "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك".

وقال البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا خطوات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين واستمرار التشاور مع الوسيطين القطري والمصري.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونائبته عقدا اجتماعا مع فريق التفاوض الأميركي حول غزة، وتلقيا إحاطة حول وضع المفاوضات الخاصة بالمحتجزين في القطاع.

كما بحث بايدن مع فريقه الاقتراح الأميركي القطري المصري بشأن جسر الخلافات بين حماس وإسرائيل، بحسب البيت الأبيض.

يأتي ذلك، في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الضغوط المستمرة التي يمارسها بايدن أخذت شكلا جديدا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين، من بينها جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبيرغ-بولين، مشيرة إلى أن واشنطن تخطط لتقديم مقترح عرض "خذه أو اتركه" نهائي لوقف الحرب في غزة.

وأضافت المصادر أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح هذا المقترح الذي ستقدمه خلال الأسابيع القادمة، وأن عدم قبول إسرائيل أو حماس لهذا الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.

تصريحات خطيرة

وتعليقا على تصريحات بايدن، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة معاريف إنها "تصريحات خطيرة، خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن بينهم أميركي".

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي (لم تسمه) قوله إنه "من الغريب أن يضغط بايدن على نتنياهو، وليس على السنوار الرافض للصفقة".

في المقابل، قالت هيئة الأسرى الإسرائيليين بغزة إن تصريحات بايدن "إثبات بأن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة"، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات بايدن تزامنا مع مظاهرات عارمة في مدن إسرائيلية بينها تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى والضغط على الحكومة، بعد الإعلان عن مقتل 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، قالت حماس إنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي.

كما تتزامن مع إضراب في إسرائيل لاتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بدأ صباح اليوم الاثنين، إلا أن محكمة تل أبيب قررت إنهاءه استجابة لطلب الحكومة.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، في حين تتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.