استشهاد فلسطيني أثناء الاعتقال في جنين

سلمت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين السلطات الفلسطينية جثمان رجل استشهد بعد اعتقاله بساعات في جنين بالضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال حملة عسكرية ضخمة لليوم السادس على التوالي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم جثمان أيمن راجح عابد البالغ من العمر (58 عاما) من قرية كفر دان، خارج جنين مباشرة بعد اعتقاله فجر اليوم.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر أن الجثة تحمل علامات الضرب والتعذيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عابد احتُجز أثناء "عمليات مكافحة الإرهاب" وتعرض "لأزمة قلبية" لدى وصوله إلى مركز احتجاز.

وقدم طاقم طبي من الجيش إسعافات أولية له، قبل إجلائه إلى المستشفى في جنين، وفق رواية الاحتلال.

ووقع الحادث، بينما وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها في جنين إلى القرى المحيطة بالمدينة، حيث واصلت الجرافات حفر الشوارع والطرق الرئيسية للعثور على قنابل.

وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيرة وطائرات مروحية في العملية التي تسببت في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.

وخلال العملية العسكرية استشهد ما لا يقل عن 29 فلسطينيا بينهم عناصر من المقاومة.