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إنقاذ ناقلة النفط اليونانية المشتعلة قبالة اليمن يبدأ "قريبا"

حوثي This photo released by the European Union's Operation Aspides shows fires burning aboard the oil tanker Sounion in the Red Sea on Sunday, Aug. 25, 2024. The EU mission said Monday that there were no signs of an oil spill emanating from the Sounion, which came under repeated attack by Yemen's Houthi rebels amid their campaign targeting shipping over the Israel-Hamas war in the Gaza Strip. (European Union's Operation Aspides via AP)
الحوثيون فخخوا ناقلة النفط "سونيون" ثم فجروها (أسوشيتد برس)
2/9/2024

أعلنت مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إنقاذ ناقلة النفط التي لا تزال مشتعلة بعد تعرضها لهجوم من جماعة أنصار الله (الحوثيون) قبالة اليمن "على وشك أن يبدأ".

وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية على حسابها على منصة إكس أن العملية التي تشمل شركات خاصة "على وشك أن تبدأ".

وأضافت أن المهمة "ستؤمن حماية زوارق القطر التي ستقوم بعملية الإنقاذ وستسهل جهودها لمنع وقوع كارثة بيئية" في البحر الأحمر.

وتابعت "لا تزال هناك عدة حرائق مشتعلة على السطح الرئيسي للسفينة"، ولكن لا يوجد حاليا "أي علامة واضحة على حدوث تسرب نفطي".

وتعرضت السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان، في 21 أغسطس/آب الماضي، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها.

وأعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، مما تسبب في اندلاع حرائق عدة على متنها قبل "السماح" بإنقاذها.

إجلاء الطاقم

وقد تم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينيا وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

يشار إلى أن الحوثيين يستهدفون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، السفن التجارية الإسرائيلية أو المرتبطة بمصالح إسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، في إطار دعمهم للفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، مما دفع بالولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

المصدر : الفرنسية

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